Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 3 aprile 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 3 aprile 2017: i naufraghi preoccupati per Raz Degan. Si apre l’ultima settimana dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Domani sera ci sarà la semifinale di questa stagione dell’Isola, che vede sfidarsi al televoto Raz Degan e Giulio Base. Il regista la scorsa settimana ha sconfitto al televoto Samantha De Grenet, dimostrando di avere una buona fetta di pubblico dalla sua parte, ma anche Raz Degan sembra oramai imbattibile, avendo già sostenuto diverse sfide eliminatorie con i naufraghi. Le condizioni del modello israeliano, intanto, non sembrano essere delle migliori: nei giorni scorsi Raz è stato morso da uno scorpione, ed infatti l’abbiamo visto con il dito fasciato. Il decorso verso la guarigione, però, non procede nel migliore dei modi: Raz continua a pescare, a cercare cocchi, non rinunica a nessuna delle normali attività da naufrago, ma tutto ciò pare che non permetta alla ferita di guarire a causa dei continui batteri che vi si posano sopra. Il modello è stato, inoltre, sottoposto ad antidolorifici molto forti, che lo hanno fatto dormire a lungo: la preoccupazione degli altri naufraghi è evidente…

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 3 aprile 2017: la situazione sull’Isola dei Primitivi.

Eva Grimaldi e Moreno proseguono la loro avventura sull’Isola dei Primitivi, in attesa che uno dei due possa rientrare in gioco. Quando ciò accadrà, però, ancora non si sa: domani, infatti, l’eliminato tra Giulio e Raz potrebbe raggiungere l’attrice ed il rapper sull’Isola dei Primitivi per potersi giocare un posto in finale.