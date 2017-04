Isola dei Famosi 2017: le ultimissime news sulle condizioni di salute di Raz Degan

Isola dei Famosi 2017: l’incidente di Raz Degan. Uno tra i naufraghi più amati, il modello israeliano Raz Degan sta attraversando un momento decisamente delicato della sua permanenza all’Isola dei famosi 12. Un brutto incidente ched gli ha portato non pochi problemi tanto che si pensava che Raz avrebbe potuto abbandonare definitivamente la gara. Raz Degan si è trovato dell’aggressione di un insetto che gli ha causato un grande morso sul corpo: ecco allora che a quel punto è stato necessario l’intervento della produzione che è subito entrata in scena con l’ausilio del medico che si è occupato delle sue condizioni di salute.

Isola dei Famosi 2017: Raz è tornato in forma.

Fortunatamente la situazione non è gravissima e Raz se l’è cavata con l’assunzione di un antinfiammatorio che gli ha permesso di debellare al più presto l’infezione. Raz Degan ha avuto bisogno però di un tempo di riposo, risultando poco attivo alla vita dell’Isola dei famosi. La situazione ora appare migliorata e Raz è prontissimo per affrontare la semifinale dell’Isola dei famosi in programma martedì prossimo su Canale 5 alla quale seguirà la finalissima di mercoledì 12 aprile dove conosceremo il nome del trionfatore di questa edizione.