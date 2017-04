Riforma pensioni, oggi 3 aprile 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape, precoci ed usuranti

Pensioni anticipate, Ape, le ultime novità.L’attesa per i decreti attuativi dell’Ape continua, ma quella appena iniziata, dovrebbe essere la settimana decisiva. La data del 1° maggio, fissata per l’entrata in vigore della misura per le pensioni non subirà nessun tipo di slittamento, ha sottolineato il Governo. Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, sostiene che i decreti attuativi non solo non siano pronti, ma neanche imminenti, in quanto “manca la visione ed il giudizio da parte del Consiglio di Stato”. Una delegazione del gruppo dei precoci incontrerà i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil presso la sede della Cgil nazionale, il 4 aprile “per decidere azioni di lotta visto lo stallo provocato dal Governo”. “Anche il più paziente di noi credo che ormai sia convinto che dobbiamo assolutamente fare pressioni più ” di sostanza”. Ed è per questo che diremo ai sindacati che è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti: chiederemo una manifestazione nazionale da effettuarsi nel mese di aprile”, ha affermato Occhiodoro.

Pensioni anticipate. La questione degli edili.

In tema di pensioni anticipate, una delle perplessità che nutrono i sindacati sull’Ape social, consiste nella richiesta di aver svolto un’attività gravosa in maniera continuativa negli ultimi sei anni. Per Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil:”Con una previsione così rigida si tagliano fuori tantissimi lavoratori, soprattutto in quei settori dove è forte la discontinuità lavorativa, come ad esempio l’edilizia, le imprese di pulizie, le cooperative sociali”.Ciò nonostante, per Franco Turri, segretario generale della Filca-Cisl nazionale, come affermato in un’intervista ad EdiliNews: “L’anticipo pensionistico è una grande conquista perché, dopo la Legge Fornero, emanata quando il Paese era sull’orlo del fallimento e si decise di fare cassa ricorrendo alle pensioni, si reinserisce la libertà di uscita anticipata per la pensione”.Per Turri:”In questo modo, con modalità differenti a seconda della realtà lavorative delle persone, viene reintrodotta la possibilità di scelta”, ha aggiunto. Per il sindacalista ci sono alcuni aspetti da migliorare, “ma si tratta di un inizio su cui si può lavorare, e su cui lavoreremo con i governi successivi, perché riteniamo che il sistema pensionistico sia sostenibile”. Turri ha sottolineato anche l’importanza del fatto che sia stato messo in discussione l’automatismo che collega l’aspettativa di vita con l’uscita dal lavoro. “Ci dispiace dirlo”, ha affermato, “ma l’aspettativa di vita di un edile non è uguale a quella di un ingegnere o di un impiegato”.

Pensioni: benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

Rimanendo in tema di pensioni, ci sono novità per quanto riguarda i benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti i maniera continuativa all’amianto. La Corte di Cassazione con la sentenza del 14 marzo 2017, n. 6543 ha riconosciuto il diritto alla maggiorazione dell’anzianità contributiva, prevista dall’articolo 13, comma 8 della legge 257/1992, ad un dipendente delle Ferrovie che è stato sottoposto per 12 anni all’amianto. Non c’è obbligo per la Cassazione, data la lunga esposizione lavorativa di “dettagliare la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nel luogo di lavoro”, ma può ritenersi sufficiente che si accerti, “anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto”.