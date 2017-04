Serie A, 30ª giornata: la cronaca, i risultati finali e la classifica aggiornata. Dopo gli anticipi di sabato (Sassuolo-Lazio 1-2, Roma-Empoli 2-0) questi sono i risultati delle partite di domenica 2 aprile 2017. La sfida delle 12:30 tra Torino e Udinese è finita 2-2. Vantaggio bianconero al 50′ con un sinistro potentissimo di Jankto e raddoppio di Perica al 68′. Il Torino reagisce subito con Moretti al 70′ e trova il pareggio con il capocannoniere della serie A Belotti, all’83’. Questi sono i risultati delle partite di ieri delle 15:00: Fiorentina-Bologna 1-0, Palermo-Cagliari 1-3, Genoa-Atalanta 0-5, Chievo-Crotone 1-2, Pescara-Milan 1-1.

I viola superano i rossoblu nel derby dell’Appennino tosco-emiliano, grazie al colpo di testa vincente di Babacar al 51′. Il Crotone c’entra un’impresa clamorosa, vincendo 2-1 a Verona contro il Chievo. Decisive le reti di Ferrari e Falcinelli al 51′ e all’ 82′. I calabresi ora sono a soli 5 punti dalla salvezza e credono ancora nel miracolo. Inutile il gol di testa di Pellissier, che ha segnato il 127esimo gol con la maglia del Chievo. Show dell’Atalanta a Genova, dove l’ex allenatore del grifone Gian Piero Gasperini ha dato un grosso dispiacere ai suoi ex tifosi. Reti di Conti, Caldara e Gomez (tripletta).

Serie A, 30ª giornata: la cronaca, i risultati finali e la classifica aggiornata.

Pinilla è stato espulso per insulti all’arbitro. Bellissimo il primo gol degli orobici (rovesciata di Conti al 25′, su cross morbido di Spinazzola). Preziosi annuncia l’addio alla presidenza. Delude il Milan, che non a oltre l’1-1 a Pescara. Papera di Donnarumma che provoca l’autogol di Paletta al 12′ e pareggio di Pasalic al 41′. Il Cagliari annichilisce le speranze di salvezza del Palermo, con i gol di Boriello e Ionita (doppietta). I rosanero erano andati in vantaggio con Gonzalez. Il posticipo delle 20:45 tra Napoli e Juventus è finito 1-1. Vantaggio juventino di Khedira al 7′, su assist di Pjanic. Al 60′ Hamsik pareggia con un destro angolato su assist di Mertens.

I bianconeri mantengono il +10 sugli azzurri e sono a +6 sulla Roma. Oggi, lunedì 3 aprile 2017, alle 20:45 Inter-Sampdoria concluderà la 30° giornata di serie A. Questa la classifica aggiorrnata: Juventus 74, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55 (una partita in meno), Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 41 (una partita in meno), Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 12. Diretta TV: sia Sky Sport che Premium Sport trasmetteranno Inter-Sampdoria.