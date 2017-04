Tagli di capelli primavera estate 2017: la gallery delle ultime tendenze da non lasciarsi scappare

Tagli di capelli primavera estate 2017: tutti i look per la bella stagione. Voglia di cambiamento? Immersi nella nuova stagione ad ogni donna si sa nasce il desiderio di cambiare e le ultime tendenze in tema di capelli accontentano proprio tutte. Tagli di capelli medi, corti e lunghi per la primavera estate puntano i riflettori su un look facile da portare. Non mancano anche le proposte più definite, come i bob o gli hair look con boccoli strutturati.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il ritorno agli anni ‘80.

Saranno protagoniste onde morbide ma anche ricci anni ’80, passando per i classici caschetti e i look sleek, le proposte viste sulle passerelle sono tantissime e tutte da copiare. Gli anni 80 sono tornati. Si assiste al grande ritorno dei capelli ricci effetto permanente, della frangia bombata e della coda alta, delle acconciature eccentriche arricchite da fermagli e trattenute da foulard colorati. Le colorazioni shock prendono il posto dello sfumato e le chiome lunghe e selvagge tornano a ruggire.

