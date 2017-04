Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco i tagli di capelli e i consigli per avere chiome ricche di volume

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli ricchi di volume. Per la primavera/estate 2017 nei tagli di capelli il volume sarà il protagonista indiscusso. Uno dei problemi che affligge molte donne è avere i capelli piatti alle radici, spenti e difficili da gestire. Alcuni tagli di capelli più di altri possono essere la prima soluzione per avere capelli maggiormente corposi. Un taglio di capelli corto o medio-corto, con una lunghezza massima fino alla clavicola potrebbe essere una soluzione. Puntare sulle scalature ma senza esagerare.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i consigli per capelli lunghi ricchi di volume.

Per i tagli medio corti quindi il consiglio è scalare i capelli e creare un effetto spettinato. Ma per chi non vuole rinunciare ai capelli lunghi? La chiave di volta è dare nutrimento ai propri capelli. I capelli sottili si sa si spezzano e danneggiano più facilmente, ma tendono anche ad appesantirsi e apparire sporchi in breve tempo. Altri rimedi consiste nell’uso di schiume, miste ad acqua, da vaporizzare sui capelli. Altra soluzione per chi rinuncia facilmente al super liscio, e fare delle onde piatte patendo dalla radice.