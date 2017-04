Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco tutti i tagli e gli stili per la nuova stagione

Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco tutti i tagli e le tendenze della prossima stagione. È giunta la primavera e con essa la voglia di cambiamento inizia a farsi sentire. Una donna si sa, per dare un cambiamento drastico a proprio look, inizia dal taglio di capelli. Quali saranno quindi le ultime tendenze in di tagli di capelli in vista della primavera. Tra gli hairstyle su cui puntare troviamo dei bellissimi bob e wob, ma anche capelli sleek – dall’effetto bagnato – e un ritorno dei capelli mossi e ricci con frangia in stile Flash Dance, il celebre film anni ’80. Da non dimenticare gli “hairdo” con messa in piega bombata che richiamano le atmosfere anni ’60 alla Beatles e i classici tagli lunghi con onde sinuose, per un look extra femminile.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il caschetto sarà il trend dell’estate.

Il taglio di capelli a caschetto sarà, inoltre, ancora il taglio del momento. Per la prossima stagione, però, la tendenza lo vuole medio-corto e ondulato, se non addirittura spettinato, volumizzato da onde morbide. Un successo meritato perhè è haircut dona a tutte ed è facilissimo da mantenere. Il caschetto, soprattutto quello di media lunghezza appena sopra le spalle, è il taglio trend dell’estate.