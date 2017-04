Uomini e Donne, news e anticipazioni: la sospensione del programma. Ecco perché

Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni sulla sospensione del programma. Il programma di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi è uno dei programmi più amati. Un programma dove trionfa l’amore e che aiuta sia i giovani che i meno giovani a trovare la propria anima gemella. Venerdì 31 marzo 2017 il talk show non è andato in onda ed è cambiata improvvisamente la sua programmazione settimanale. La decisione di Mediaset ha spiazzato tutti tanto che i fans di Uomini e Donne si sono ribellati sui loro rispettivi social network .

Uomini e Donne: ecco il perché della sospensione.

Tutto questo perché? Il programma di Amici 2017, condotto sempre da Maria De Filippi è iniziato con un grandissimo flop. Non tutti si aspettavano che il programma non fosse così seguito come gli scorsi anni. Mediaset ha così deciso di dedicargli un daytime lungo circa un’ora di venerdì al posto di Uomini e Donne con la speranza che i giovani possano appassionarsi alle vicende dei ragazzi della squadra bianca e squadra blu. Una decisione che non è stata per niente apprezzata dal pubblico di canale 5, infatti ci sono stati molti messaggi di ribellione sui vari social network.