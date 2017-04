Alessia Marcuzzi: il look all’Isola dei Famosi 2017 di oggi, martedì 4 Aprile 2017

Alessia Marcuzzi, il look all’Isola dei Famosi 2017. Alessia Marcuzzi torna in diretta su Canale 5 per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017; il reality di Canale 5 è prossimo alla fine ed i concorrenti rimasti ufficialmente sull’Isola sono Malena, Giulio Base, Simone Susinna, Nancy Coppola e Raz Degan. In nomination abbiamo Giulio Base e Raz Degan. Nuovi schieramenti e colpi di scena sono avvenuti in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017, come l’abbandono di una forte concorrente: Samantha De Grenet, che pur avendo la possibilità di poter rimanere sull’isola dei Primitivi insieme a Moreno ed Eva ha deciso di tornare a casa.

Isola dei Famosi 2017: anticipazioni, il look di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi ha sempre indossato dei look molto semplici in black e white, resi unici da una cinta che le cingeva la vita. Nell’ultima puntata la Marcuzzi ha scelto di indossare un grazioso e raffinato abitino corto color rosa quarzo. L’abito presentava un corpetto senza maniche, impreziosito da un doppio giro di cintura con fibbie color ottone. A completare il look sono delle eleganti décolleté nere. A breve scopriremo quale sarà il look che Alessia Marcuzzi sfoggerà per la conduzione della puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 di oggi, 4 Aprile 2017.