Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 4 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 4 aprile 2017: Luigi Lacquaniti parla dei migranti minori a Radio Radicale. Il deputato del Partito Democratico Luigi Lacquaniti ha aderito alla marcia per l’amnistia organizzata dal Partito Radicale per il giorno di Pasqua. A Radio Radicale, il deputato ha spiegato il perché della sua adesione e ha parlato della necessità di cambiare la situazione delle carceri italiane, dove le ombre sono maggiori del lati positivi. Lacquaniti ha anche parlato dell’importanza del provvedimento sui minori migranti, appena approvato dalla Camera. Il fenomeno migratorio interessa molti bambini, e spesso questi si ritrovano abbandonati e senza famiglia. È molto alto il rischio che i minoti, in particolar modo dai 15 ai 17 anni, vengano arruolati a scopi terroristici. Per combattere l’arruolamento al terrorismo, spiega Lacquaniti, è necessario che ci sia un accompagnamento dei minori che arrivano in Italia in strutture che possano accoglierli ed inserirli nel tessuto sociale, sottraendoli, così, a personaggi che tentano l’arruolamento nel terrorismo.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 4 aprile 2017: bloccato per mancanza di fondi il il progetto Fumetto nel carcere minorile di Bari.

Nel carcere minorile Fornelli di Bari per quattro anni l’associazione Kaleidos ha svolto un grandissimo lavoro con i ragazzi, insegnando loro a raccontarsi attraverso il fumetto. Ora, però, tutto rischia di saltare: il progetto è bloccato per mancanza di fondi, come fa sapere il sito borderline24.com. Il racconto attraverso il fumetto, e dunque attravero immagini, svolge un ruolo fondamentale nella rieducazione del minore. L’illustratrice e mediatrice Anna Di Maggio spiega che: “l fumetto dà la possibilità di raccontare storie, che hanno un inizio, un corpo e una fine, e questo è importante perché spesso i ragazzi chiusi in carcere non hanno la concezione di futuro ben chiara: il fumetto fa capire che ogni scelta comporta delle conseguenze che, insieme, contribuiscono a raccontare una storia. Diventa, così, una metafora della vita”. Importante è stato anche lo stimolo fornito dall’associazione a ‘lavorare di fantasia’ “.