Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: le ultime news gossip al 4 aprile 2017

Aurora Ramazzotti: le news gossip al 4 aprile 2017. Aurora Ramazzotti ha trovato il grande amore, e ha ufficializzato la sua relazione postando una foto sul suo profilo Instagram in cui bacia il fidanzato. Il fortunato è Goffredo Cerza, studente di ingegneria a Londra. Nella capitale britannica, Aurora si reca spesso: qui studia la sua migliore amica Sara Daniele; le due sono inseparabili, e spesso Aurora vola a Londra e Sara in Italia per trascorrere un po’ di tempo insieme. Aurora e Goffredo starebbero insieme già da qualche mese: sui social infatto, non è la prima volta che appaiono in foto insieme, ma stavolta Aurora ha postato un bacio che non lascia dubbi. La bella figlia di Eros e Michelle, come commento alla foto, ha scritto: “Foto romantica al tramonto=diabete”, mentre Goffredo ha lasciato una serie di cuoricini.

Michelle Hunziker: le news gossip al 4 aprile 2017.

Michelle Hunziker, intanto, pare stia pensando ad un altro figlio. la showgirl ha infatti recentemente dichiarato a Gente di non essere incinta ma di stare pensando di avere un altro bambino nel giro di un anno: “Non sono incinta, ci penseremo tra un anno. Un altro figlio ci piacerebbe”.