Ballando con le stelle 2017, lo sfogo di Giuliana De Sio

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Giuliana De Sio prosegue la sua avventura a Ballando. Prosegue l’avventura di Giuliana De Sio a Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. L’attrice sta vivendo quest’esperienza in maniera non facile, e durante l’ultima puntata di sabato 1° aprile, in cui si è trovata a dover scontrare Martina Stella e Fabio Basile per non essere eliminata, ha avuto un duro sfogo in diretta. Secondo l’attrice il trattamento nei suoi confronti da parte della giuria non è stato dei migliori. Giuliana è esplosa: “Sono stata sportiva per due mesi, ho sorriso per tutto il tempo, mi sono fatta un *** così, mi sono sentita dire di tutto, ma ora non ne posso più… Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più!”. Giuliana ha espresso la volontà di lasciare il programma, ma il pubblico, attraverso il televoto, l’ha salvata, decidendo di eliminare Martina Stella.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Giuliana De Sio parla della sua esperienza.

Giuliana De Sio si salva, e dunque sarà ancora tra i protagonsiti della prossima puntata della trasmissione. La dura sfida di GIuliana, quindi, continua. A Libero, Giuliana ha ammesso di non essere semplicemente stanca: “Stanca è un eufemismo. Non avevo mai fatto un’esperienza così dura nella mia vita. Mai più lo rifarei, ma ormai ci sono dentro”. Quando l’attrice ha accettato la proposta di Milly, che le chiedeva da ben 4 anni di partecipare al programma, non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata così dura.