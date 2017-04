Coppa Italia, semifinale di ritorno, Napoli-Juventus: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Tutto pronto a Napoli per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016/17 tra i partenopei e la Juventus. Domani, mercoledì 5 aprile 2017, gli azzurri e i bianconeri si affronteranno allo Stadio San Paolo per la seconda volta in quattro giorni, dopo il pareggio di domenica sera (reti di Khedira e Hamsik). La Juventus ha vinto 3-1 all’andata, grazie alla doppietta di Dybala e al gol del Pipita Higuain. Il Napoli può contare sul gol segnato fuori casa da Callejon e proverà a compiere l’impresa con la spinta del proprio pubblico.

Max Allegri ha dichiarato nel post-partita di domenica che non sa se mercoledì ci sarà la stessa Juve, perché bisognava gestire alcuni giocatori rientrati dalle rispettive nazionali. Il riferimento è ai vari Dani Alves, Cuadrado e Dybala, che domani potrebbero trovare spazio. Il modulo sarà ancora una volta il 4-2-3-1, con un unico dubbio a centrocampo: Khedira, Marchisio e Rincon si giocano una maglia al fianco del regista della squadra, il bosniaco Miralem Pjanic.

Mandzukic è in dubbio per gli acciacchi al ginocchio, ma proverà a stringere i denti. In caso di una sua assenza, Allegri potrebbe cambiare modulo. Maurizio Sarri ha tutti gli uomini a disposizione, con un unico dubbio riguardo al polpaccio di Reina. A centrocampo Rog e Diawara daranno il cambio ad Allan e Jorginho. In attacco dovrebbero partire dal primo minuto le tre mezze punte (Insigne-Mertens-Callejon),ma scalpitano le due prime punte di ruolo Milik e Pavoletti. Sarri potrebbe inserirli a partita in corso per sfruttare anche le palle alte. Diretta TV alle 20:45 su Rai1.