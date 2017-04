Detto Fatto, il look in giallo di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 4 aprile 2017

Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial del 4 aprile 2017: moda sposa. Caterina Balivo torna puntuale alle ore 14 con un’altra simpatica puntata di Detto Fatto, l’amata trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone nuovi tutorial. Caterina fa oggi il suo ingresso sul palco di Detto Fatto con un completo sportivo con pantalone a palazzo e gialla giallo intenso e con una canotta ricamata bianca. Il primo tutorial proposto oggi a Detto Fatto riguarda la moda sposa: in trasmissione torna Pinella Passaro, che aiuta Giusy, fidanzata da 18 anni con Fabio, a scegliere l’abito dei suoi sogni per il giorno più bello. Gli abiti proposti da Pinella sono tutti adatti per poter ballare: gli sposi vogliono ballare il tango al loro matrimonio!

Detto Fatto, i tutorial del 4 aprile 2017: cucina. Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina: Matteo Manzotti propone un dolce primaverile con della frutta tipica amata da tutti: le fragole. Si tratta di un Pan di Spagna con crema pasticcera alla frutta. Morris Marigo ci insegna come realizzare dei bellissimi centro tavola con delle margherite.