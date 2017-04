Detto fatto, ultime news: l’addio di Chicco Nalli, ecco i veri motivi

Chicco Nalli abbandona Detto Fatto, ecco le sue dichiarazioni. L’hairstylist Chicco Nalli, che ha tempo fa parte del cast del programma di Detto Fatto, condotto da Caterina Balivo ha pubblicamente affermato la sua decisione di lasciare il programma. Il marito dell’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha reso noto il suo addio tramite un post sui social. Lo scorso venerdì sul suo profilo ufficiale ha scritto testualmente: “Dichiaro pubblicamente che da questo preciso istante non faccio più parte della trasmissione “Detto fatto” ma presto vi comunicherò delle belle novità. Vi ringrazio di cuore di avermi seguito in tanti ci vediamo presto”. Da qui c’è stato un polverone di ipotesi tanto che Chicco Nalli ha ribadito sui social: “Non mi hanno cacciato, è stata una scelta mia”.

L’hairstylist Chicco Nalli abbandona Detto Fatto: ecco i reali motivi.

Le ipotesi di un allontanamento non sono fondate, l’hairstylist ha compiuto una scelta professionale che il pubblico deve accettare e rispettare come tale. La produzione di Detto Fatto avrebbe fatto slittare la puntata in cui Chicco Nalli dispensava i suoi consigli professionali per più volte, forse sei, questo avrebbe determinato nell’hairstylist la decisione di andare oltre. Chicco Nalli, inoltre per precisare ulteriormente le sue ragioni e spegnare definitivamente ogni polemica, ha pubblicato anche un video su Facebook.