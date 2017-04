Francesco Gabbani, il 28 aprile 2017 in uscita il nuovo album Magellano

Francesco Gabbani, manca poco per l’uscita di “Magellano”. Manca davvero poco per l’uscita di Magellano, il nuovo, attesissimo album di Francesco Gabbani: il nuovo lavoro dedl vincitore del Festival di Sanremo 2017 è in uscita il 20 aprile 2017 per BMG Management (Italy). Il disco contiene il brano vittorioso al Festival, Occidentali’s Karma, canzone in vetta alle classifiche da metà febbraio, con oltre 82 milioni di visualizzazioni su youtube e già triplo platino per gli oltre 15omila download e streaming. Gabbani è reduce dal successo di Londra del London Eurovision Party, la prima tappa dei pre-party dell’Eurovision Song Contest che, nelle prossime settimane, lo porteranno ad esibirsi anche ad Amsterdam e a Mosca, in vista della gara che si terrà in Ucraina dal 9 al 13 maggio.

Francesco Gabbani, le date del nuovo tour.

Si arricchisce di nuovi concerti il calendario del tour che partirà il 19 giugno da Verona organizzato da International Music and Arts. Vista la grande richiesta di biglietti, la data di Forte dei Marmi, sold out in prevendita, è stata raddoppiata. Di seguito il calendario aggiornato:

19 giugno VERONA Teatro Romano (Rumors Festival)

20 giugno TORINO GruVillage

25 giugno SOGLIANO AL RUBICONE piazza Matteotti

27 giugno CARPI piazza Martiri (Carpi Summer Fest)

28 giugno BRESCIA piazza della Loggia

29 giugno MILANO Carroponte. Opening Act: Hugolini

06 luglio FONTANETO D’AGOGNA (Open Air Festival) (No)

07 luglio LIGNANO SABBIADORO, Arena Alpe Adria

15 luglio ROMA Parco della Musica, Cavea (Luglio Suona Bene)

16 luglio MOLFETTA (Luci e suoni a Levante), Anfiteatro di Ponente

21 luglio FIRENZE (Mus Art Festival), Piazza della Santissima Annunziata. Opening Act: Hugolini

28 luglio PALERMO, Teatro di Verdura

29 luglio ZAFFERANA ETNEA (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

02 agosto PESCARA Teatro Monumento D’Annunzio

05 agosto TRENTO (Trento Summer festival), Piazza Fiera

09 agosto MARINA DI ALASSIO (RIVIERA MUSIC FEST), Porto Turistico Luca Ferrari

10 agosto FORTE DEI MARMI Villa Bertelli

11 agosto FORTE DEI MARMI Villa Bertelli– SOLD OUT

18 agosto LECCE Piazza Libertini

19 agosto CAULONIA MARINA (RC), Piazza Bottari

20 agosto MARINA DI NOVA SIRI (MT), Piazza Prova d’orchestra

25 agosto CASTAGNOLE delle LANZE (Festival “Contro”)Piazza San Bartolomeo

09 settembre NAPOLI, Arenile Opening Act: Hugolini