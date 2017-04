I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe

I Fatti Vostri, Adriana Volpe querela Magalli. Nei giorni scorsi c’è stata una lite tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. I due hanno avuto uno screzio in tv, ma la polemica non si è conclusa: ha avuto un seguito sui social. Magalli, riferendosi ad Adriana, ha scritto: “Io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”. Adriana è rimasta molto ferita da queste parole, e in un’intervista a “Le Iene” Adriana ha confessato: “Come sto? Dormo poco. Quella di Magalli è una affermazione pesantissima, insinuare che io lavoro da vent’anni non per meritocrazia è un danno a me come donna, moglie, mamma, e alle persone con le quali lavoro perché fa passare un messaggio che non può essere accettato: ovvero che si lavora se si prendono delle scorciatoie. Sono madre, ho una bambina di 5 anni, e quando vedrà queste cose scritte sulla mamma non sarà piacevole… Basta, è una violenza. O fa i nomi e i cognomi oppure a questo punto io sono esausta. Anche mio marito è offeso”, ha poi aggiunto.

I Fatti Vostri, le scuse di Magalli.

Durante la puntata de I Fatti Vostri di ieri, 3 aprile 2017, Giancarlo Magalli ha chiesto scusa ad Adriana Volpe, e ha detto: “Quando si bisticcia bisogna fare pace. Da ragazzini si dà sempre la colpa agli altri, ma noi siamo adulti e bisogna riconoscere chi ha cominciato. Qua, chi ha cominciato, si sa, sono stato io e quindi chiedo scusa ad Adriana per quello che ho detto e spero mi possa perdonare”, ha detto Giancarlo. Dopo queste parole i due si sono scambiati una stretta di mano, ma per Adriana non è tutto rose e fiori: “Per quello che è successo in questo studio accetto le tue scuse, per quanto accaduto sui social, quello è un altro discorso. Lo dobbiamo al nostro pubblico, lo dobbiamo alla Rai e lo dobbiamo specialmente a lei, comitato, che ha creato questo programma con un clima molto sereno. Per quello che è successo in questo studio, accetto le scuse”, ha poi ribadito.