Isola dei Famosi 2017: anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 4 Aprile 2017

Isola dei Famosi 2017: le anticipazioni della puntata di oggi 4 Aprile 2017. Oggi Martedì 4 Aprile 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in onda in prima serata su Canale 5 con la consueta conduzione di Alessia Marcuzzi. Siamo oramai arrivati alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017 ed i naufraghi rimasti sono pochissimi. Stasera dunque verrà trasmessa la semifinale che ci condurrà verso l’attesa finalissima in cui si saprà il nome del vincitore di questa Isola dei Famosi 2017. In nomination abbiamo Giulio Base e Raz Degan, reduce, quest’ultimo, di un brutto incidente che l’ha costretto a qualche giorno di riposo.

Isola dei Famosi 2017: l’incidente di Raz Degan

Il naufrago Raz Degan ha vissuto momenti difficili. Qualche giorno fa, è stato morso da uno scorpione mentre era alla ricerca di cocco presso le Honduras. Un morso che ha provocato diversi sintomi nell’uomo che ad oggi non sono ancora del tutto passati. Raz è stato costretto a dover ricorrere ad alcuni antidolorifici e a qualche giorno di riposo. Si vocifera, in queste ultime ore, un possibile abbandono dall’isola da parte del naufrago, ma dalle ultime news si evince che Raz non ha alcuna intenzione di lasciare l’Isola e di giocarsela fino alla fine. Vedremo stasera chi abbandonerà l’Isola, se andrà sull’Isola dei Primitivi e quali saranno le sorti di Eva Grimaldi e Moreno.