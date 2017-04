Isola dei Famosi 2017, il daytime ad oggi, 4 aprile 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 4 aprile 2017: escursione per Malena, Giulio e Simone. Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Giulio, Simone e Malena si avventurano in un’escursione, mentre Nancy sorveglia il fuoco. Giulio è molto soddisfatto della passeggiata e del panorama che si ammira dalla sommità dell’Isola, mentre Malena avrebbe preferito restare da sola con Simone: secondo l’attrice, il modello ricambia il suo interesse, ma non c’è mai occasione di rimanere da soli. Raz e Nancy, intanto, chiacchierano. Tra battutine e frecciatine, Raz ha il tempo di raccontarsi. I due, poi, parlano della ferita del modello israeliano: Nancy gli consiglia di evitare di fare attività per non infettare ulteriormente la ferita. Raz, infatti, decide per la prima volta di non far nulla, anche se ciò, per una persona attiva come lui, è molto difficile.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 4 aprile 2017: prova ricompensa per Giulio e Simone.

I naufraghi, intanto, ricevono un biglietto: Giulio e Simone devono recarsi al Totem della Tentazione, che si trova sulla sommità dell’Isola. Giunti al Totem, i due trovano un altro biglietto: se torneranno alla postazione in un tempo inferiore a quello che hanno impiegato per salire, avranno diritto ad un epsce ciascuno. In postazione, però, i due trovano un altro biglietto: se saliranno ancora al Totem, triplicheranno i pesci della ricompensa. Giulio e Simone, però, decidono di non salire. In questo modo non ci saranno pesci per tutti. Raz, intanto, è molto sofferente, prova molto dolore, ma vuole andare avanti con tutte le sue forze.