La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 5 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 5 Aprile 2017. L’appuntamento con La prova del cuoco torna oggi in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50: tante uniche e golose ricette ci aspettano e tanti ospiti saranno pronti a mostrarci la preparazione di nuove e gustose ricette. Alla conduzione ci sarà la spumeggiante Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 5 Aprile 2017 ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo visto la preparazione delle uova croccanti di Daniele Persegani. La ricetta delle uova croccanti è stata una delle nuove ricette de La prova del cuoco da provare subito, o anche da sperimentare nel giorno di Pasqua per un secondo piatto gustoso. Le uova vanno cotte da renderle sode ma non troppo, fette di pancetta affumicata, un composto con cui in genere si fanno le polpette, poi si friggono le uova per renderle croccanti.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 4 Aprile 2017.

Il menù squadra rossa prevedeva bucatini spezzati alla scarpariello e millefoglie di vitella infarinata con pomodori, scamorza e basilico e salsa di zucchina e carciofi fritti per accompagnamento. Il menù della squadra verde prevedeva un risotto con monte veronese e friggitelli, mentre il secondo piatto era composto da rotolini di sogliola con patata dolce, preparate sia in purea che in parte a chips. La squadra verde ha vinto. Chi si aggiudicherà la vittoria nella sfida di oggi?