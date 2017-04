Moda primavera estate 2017: tutte le ultime tendenze di nail art da non lasciarsi sfuggire

Moda primavera estate 2017: tutte le ultime tendenze di nail art. Le ultime tendenze di nail art primavera/estate 2017 si ispirano alle sfilate di moda più importanti e prestigiose, con proposte ad alto impatto per unghie davvero “top”. Per questa nuova stafione tanti glitter, strass e french particolari saranno protagonisti. Per chi ama invece i look più semplici con manicure monocromatiche, tantissime nuove sfumature di colore. Le geometrie saranno, di nuovo, le regine incontrastate per la manicure nel 2017. Il trend del momento si fa chiamare sideways french, si tratta di geometrie circolari. Ne esistono di diversi generi, il trend del momento le vuole con le lunette esterne all’unghie e in colori pop.

Moda primavera estate 2017: dai nail art effetto nudo, al verde, alle unghie metalliche.

Non mancano poi le proposte classy con smalto bianco, nero e rosso, senza dimenticare il grande ritorno delle manicure shiny effetto nude, da non farsi scappare. Il colore più alla moda per la nail art primavera 2017 sarà in assoluto però il verde. Il greenerì ha conquistato tutti: dalla moda ai capelli ed ora è arrivato anche alle unghie. Per finire le unghie metalliche sono il vero trend del 2017. Hanno conquistato tutti durante l’inverno e si riproporranno anche in estate e in primavera.