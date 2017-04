Riforma pensioni, oggi 4 aprile 2017. Le novità su pensioni anticipate, Ape, Inps, precoci e minime

Inps, il nuovo portale. E’ufficialmente online ed operativo il nuovo sito dell’Inps con un’interfacci diversa, moderna e di facile utilizzo. Tra i servizi offerti c’è “la Mia Pensione”, che consente di simulare quale sarà, presumibilmente, la pensione al termine dell’attività lavorativa. Il calcolo si basa sulla normativa in vigore e su tre elementi fondamentali: età, storia lavorativa e retribuzione/reddito. Possono usufruire del servizio:i lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori: dipendenti; i lavoratori con contribuzione versata alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);i lavoratori con contribuzione versata alla Gestione Separata;gli iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali;i dipendenti pubblici;i lavoratori con contribuzione versata agli altri fondi e gestioni amministrate dall’Inps.

Il servizio permette di: controllare i contributi che risultano versati in INPS e comunicare all’Istituto i periodi di contribuzione mancanti tramite la funzionalità di segnalazione contributiva; conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata; calcolare l’importo stimato della pensione “a moneta costante”, cioè a prescindere dall’andamento dell’inflazione; ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l’ultimo stipendio (tasso di sostituzione);ipotizzare la sospensione del lavoro, inserendo la data in cui interrompere l’attività lavorativa;modificare la previsione del PIL futuro (+1,5% oppure +1% di incremento annuo nel medio-lungo termine) e il proprio andamento retributivo/reddituale annuale; scegliere il fondo su cui basare la simulazione.Il servizio consente inoltre di costruire la propria futura pensione confrontando diversi scenari ed effettuando delle simulazioni. È possibile:verificare l’incidenza di retribuzioni diverse modificando la retribuzione dell’anno in corso e l’andamento percentuale annuo;stimare l’effetto economico di un posticipo variando la data di pensionamento; combinare le variabili della retribuzione e della data di pensionamento.

Uso improprio dell’acronimo Inps, la segnalazione dell’Istituto.

Nell’ambito di un’attività di verifica condotta dall’Inps sul web, è stata rilevata la presenza di siti che, pur non gestiti dall’Istituto, usano l’acronimo e il logo Inps per pubblicizzare l’attività svolta da società finanziarie che propongono prestiti a lavoratori o pensionati iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto. Tali siti fanno capo a società, o mandatarie di queste, che hanno effettivamente stipulato convenzioni con l’Istituto per la gestione dei prestiti. Si ritiene, però, che in taluni casi l’uso dell’acronimo Inps possa indurre l’utente a ritenere che il sito sia direttamente gestito dall’Istituto.

Anche grazie all’analisi dei contenuti di alcuni siti, inoltre, è stato possibile constatare la presenza di informazioni che possono indurre gli utenti a ritenere erroneamente che il prestito sia erogato direttamente dall’Istituto. Al riguardo appare opportuno chiarire che, nei casi di prestito in convenzione, l’Inps interviene solo nella fase di rimborso delle rate, attraverso la trattenuta sullo stipendio o sulla pensione. Il prestito viene pertanto erogato dalla società finanziaria. Anche il prestito previsto nell’ambito della Ape volontaria, erogato per finanziare l’anticipo di pensione, sarà erogato da banche o istituti finanziari e non dall’Istituto.

Pensioni minime, la proposta di Berlusconi.

Silvio Berlusconi è tornato a parlare delle pensioni minime ed ha lanciato l’idea, già manifestata, del loro aumento. In un messaggio inviato a Firenze, ad un convegno dal titolo “Prima, le donne”ha affermato:”Vogliamo garantire a tutti una pensione minima di mille euro non tassabili per 13 mensilità. Potete stare certi che non è un pesce d’aprile”. “Noi lo possiamo promettere con certezza”, ha aggiunto l’esponente di FI, “e in maniera assolutamente credibile perché lo abbiamo già fatto quando eravamo al Governo aumentando le pensioni minime ad un milione di lire”. “Vogliamo dare a tutti, una pensione adeguata per consentire di vivere una vecchiaia dignitosa e serena”, ha sottolineato.

Pensioni anticipate, Ape, precoci.

In tema di pensioni anticipate, è atteso per oggi l’incontro tra una delegazione del gruppo dei “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” e di segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil. I precoci non si sentono prese in considerazione le proprie istanze e desiderano pianificare assieme ai sindacati “le azioni di lotta visto lo stallo provocato dal Governo”. In primo luogo si vorrà organizzare una manifestazione nazionale da effettuarsi nel mese di aprile, chiarisce Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo.Per quanto riguarda nello specifico l’Ape, la settimana in corso è quella cruciale per la predisposizione dei decreti attuativi. I tempi sono sempre più ristretti se si vogliono mantenere validi i termini stabiliti nella Legge di Bilancio per l’entrata in vigore delle misure per le pensioni anticipate.