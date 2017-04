Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco la gallery con tutti i tagli per creare movimento alle vostre chiome

Tagli di capelli primavera/estate 2017: via al movimento. Siamo ormai addentrati nella primavera 2017 e tante sono le novità in tema di tagli di capelli e colorazioni. Non pensate però di sbarazzarvi del tutto delle tendenze di tagli di capelli e colori che ci hanno fatto compagnia questo inverno. Chiome wavy e corti irriverenti dettano legge, mentre nuove scalature e geometrie valorizzano toni fragola, riflessi silver e castani baciati dai primi raggi di sole. Dai saloni arrivano tendenze diverse ma tutte orientate a una sola regola: quella del movimento. Addio agli styling troppo costruiti e date il benvenuto alla libertà di wavy hair cut, frange scomposte e ciocche ribelli.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: le flaves.

Le Flaves, o onde piatte, ridisegnano il taglio rendendolo morbido e armonico e sono pronte a rivoluzionare bob e long bob. Preparatevi, saranno il tormentone della bella stagione. I capelli mossi con le flat waves stanno bene a tutte ma, in particolare, alle donne che non hanno né capelli lisci come spaghetti né capelli troppo mossi. In questo modo si dà più vigore alla chioma.

