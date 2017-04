Uomini e Donne, news e anticipazioni: arriva una nuova corteggiatrice! Di chi si tratta?

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: tra le corteggiatrici spunta una ex di Fedez. Un viso noto fa il suo ingresso negli studi Mediaset di Uomini e Donne con il ruolo di corteggiatrice. Si chiama Greta, è una studentessa milanese ed ha anche partecipato ad un altro reality. Però fin qui nulla di strano..se non fosse nota per avere avuto un flit con il rapper Fedez. Una nuova e nota corteggiatrice dunque pronta a far breccia nel cuore di Marco Cartasegna, che “sfiderà” la tanto contesa e discussa Soleil.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la nuova corteggiatrice è l’ex fiamma del rapper Fedez.

Nata in California, Greta Orsingher, oltre ad alcune apparizioni televisive, è l’ex fiamma del rapper Fedez, insieme al quale ha trascorso l’estate scorsa ad Ibizia, ampliamente testimoniata da scatti passionali sui social. Per i due è ormai una storia accantonata. Fedez è diventato inseparabile con Chiara Ferragni e per la corteggiatrice, anche se è presto per parlare d’amore, è approdata a Uomini e Donne con l’intento di conoscere Marco. Siamo pronti per seguire tutti gli sviluppi.