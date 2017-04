Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 5 aprile 2017: l’intervista a Radio Radicale di Vincenzo Vita. Manca popco più di una settimana all’attesa marcia per l’amnistia che si terrà il giorno di Pasqua, e continuano ad aumentare le adesioni all’evento. Il sottosegretario alle Comunicazioni Vincenzo Vita ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale in cui ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad aderire alla marcia di Pasqua per l’amnistia. Vita ha spiegato che l’iniziativa è giusta e va appoggiata per l’importanza di ciò che significa amnistia e per il tema carcerario. In Italia si parla molto delle rapine e degli omicidi che avvengono: Vita spiega che un cittadino medio che sente i telegiornali ha l’impressione di stare “sotto assedio” dagli emigrati, dagli assassini e dai rapinatori. Questi fenomeni purtroppo sono una realtà, ma una realtà in diminuzione: la percezione è infatti lontana da quelli che sono i dati reali. Ci sono problemi di sicurezza in Italia, ma la curva che schematizza questi problemi, che col passare degli anni è decrescente, viene fatta apparire come in costante crescita.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 5 aprile 2017: la situazione dei tossicodipendenti detenuti.

Nei giorni scorsi un uomo di 48 anni è morto all’interno della Casa Circondariale di Torre del Gallo di Pavia. L’uomo versava in condizioni di salute precarie tali da poterlo giudicare non adatto a sostenere la vita nelle carceri: era tossicodipendente, in sottopeso, con gravi disagi psichici, ed inoltre aveva interrotto la terapia metadonica. Il problema dei detenuti tossicodipendenti non è da sottovalutare: dalla relazione del Dipartimento Politiche Antidroga si stima che un detenuto su quattro è tossicodipendente, e molti presentano disturbi psichici. Sul sito radicali.it viene fatto un appello al Ministro della Giustizia per attivazione delle sezioni a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti. I detenuti tossicodipendenti vanno visti anzitutto come pazienti e poi come detenuti.