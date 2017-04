Il Segreto, le Anticipazioni le news e la trama del doppio episodio di prima serata di mercoledì 5 aprile 2017. «Ancora due puntate serali in questa settimana!» Cambia ancora il palinsesto per la fortunata saga di Puente Viejo, che questa settimana aggiungerà alla doppia puntata serale di mercoledì un’altra – di nuovo la domenica sera – in abbinamento con l’altra popolarissima serie di Aurora Guerra, quella ambientata nel barrio di Calle Acacias 38, Una vita. In effetti le anticipazioni e le news de Il Segreto annunciano che questa settimana avremo un doppio appuntamento serale: uno questa sera mercoledì 5 aprile e l’altro domenica 10 aprile 2017.

Il Segreto, le Anticipazioni le news e la trama del doppio episodio di prima serata di mercoledì 5 aprile 2017. «La collera di Dolores»

Secondo le anticipazioni de Il Segreto Dolores è in collera con Hipólito – non parliamo poi di quanto non lo sia con Onésimo! – per aver sprecato i soldi di Gracia in assurdi investimenti. Ora la Mirañar pretende che il denaro sia restituito alla nuora! Nel frattempo Alfonso fa il punto insieme a Ramiro e Raimundo in relazione all’operato di Rafaela: decisi a smascherarla i tre pensano a come incastrarla e consegnarla alla giustizia. Matias, – pur essendo ancora innamorato di lei, come del resto anche Ramiro – decide di aiutare i suoi parenti in quest’opera di smascheramento, rivelando tutto quello che ha scoperto sulla vera identità della cameriera.

Il Segreto, le Anticipazioni le news e la trama del doppio episodio di prima serata di mercoledì 5 aprile 2017. «Mauricio non gioca a braccio di ferro!»

Nel frattempo, stando alle anticipazioni de Il segreto, Hernando si rianima e riconosce Camila al suo capezzale. Dos Casas recupera velocemente, parla e sembra non aver subito conseguenze. Confidandosi con don Anselmo, la bella cubana gli racconta di come si senta più vicina a suo marito, quasi che la malattia li avesse rafforzato il loro legame. È intanto cura di Lucas accompagnare Hernando in ospedale per continuare lì la terapia. Mauricio decide di non partecipare al torneo di braccio di ferro nonostante le insistenze degli squinternati Onésimo e Hipólito.

Il Segreto, le Anticipazioni le news e la trama del doppio episodio di prima serata di mercoledì 5 aprile 2017. «Villa Montenegro evacuata!»

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano intanto che Raimundo sospetta che Rafaela possa aver piazzato una bomba a Villa Montenegro, dove i possidenti di Puente Viejo sono in procinto di riunirsi. Facendo seguito a tali sospetti, Longinos fa evacuare la tenuta della Montenegro, ma di fronte all’inatteso blocco Francisca non si scompone. La hidalga conta sul fatto che questo possa rafforzare il suo inedito patto di alleanza con Severo Santacruz.