Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2017 – «Una prova di forza» – Attraverso le anticipazioni de Il Segreto vediamo come Severo, nonostante i tentativi di dissuasione da parte di Sol, Candela e Carmelo – che si rifiutano di accompagnarlo – prenda la decisione di partecipare comunque alla riunione dei notabili e dei possidenti del paese che si tiene a Villa Montenegro. L’incontro è stato indetto da Francisca allo scopo di dare ai terroristi una prova di forza e di compattezza dei maggiorenti di Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2017 – «Il cruccio di Emilia»

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano come gli intensi sforzi e le amorevoli cure di Camila riescano infine a ottenere l’effetto di far abbassare la febbre – che era stata altissima – di Hernando Dos Casas. Ora finalmente Lucas può procedere all’intervento chirurgico che può salvare la vita all’hidalgo! Nel frattempo Rafaela è fuggita: tutti si illudono che il peggio sia stato scongiurato e che ora non ci sia più nulla da temere – questo anche grazie all’efficacia dell’operato di Longinos opportunamente e prontamente rientrato in paese – tuttavia Emilia non si fida ancora, e teme per il futuro di Matías.