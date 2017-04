Anticipazioni Tempesta d’amore, tutte le trame di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2017 – «I buoni uffici di Alfons fra Tina e Oskar» – Attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, vediamo come Alfons si stia prodigando per riportare la pace tra Oskar e Tina, ma la vicenda si è fatta ormai troppo complicata anche per la sua saggezza e le sue capacità diplomatiche. In realtà l’intesa fra la Kessler e David Hofer si è spinta molto oltre, e per ora non è all’ordine del giorno una soluzione – in un senso o nell’altro – della vicenda, che si trascinerà ancora per non si quanto tempo.

Anticipazioni Tempesta d’amore, tutte le trame di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2017 – «Un colloquio rivelatore fra Clara e David!»

E, a proposito di David, le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci dicono che il suo dialogo con Clara Morgenstern a proposito del fratello scomparso di Adrian, William Lechner, sta per generare sviluppi imprevisti e dalle inimmaginabili conseguenze su tutte le vicende del Fürstenhof. Hofer, infatti, ha raccontato a Clara la storia di un giovane surfista che il figlio di Beatrice ha conosciuto a suo tempo in Australia, e le cui caratteristiche corrispondono in tutto e per tutto a quelle del fratello di Adrian Lechner! Nel frattempo il piano della dark lady Beatrice Hofer per incastrare Melli va avanti inesorabilmente, e ora la madre di Clara deve rispondere di un furto commesso a Villa Von-Lutzow. La Morgenstern senior cerca di difendersi dalle accuse negando il furto, ma – visto chi ha di fronte – per lei la vediamo più nera della mezzanotte!