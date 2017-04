Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate della settimana del 10, 11, 12, 13, 14 15 e 16 aprile 2017 – «André Konopka parte per l’Africa!» – Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore si affacciano oggi sulla seconda settimana di aprile, essendo basate sulla trama delle puntate che vanno da lunedì 3 a domenica 9 aprile 2017. Ci sono grandi novità in arrivo. Beatrice e Friedrich hanno successo nell’incastrare Melli, che tuttavia riesce a salvarsi in corner grazie all’aiuto del buon Alfons. Nel frattempo André prende una decisione definitiva: lasciare la Germania per trasferirsi in Africa!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate della settimana del 10, 11, 12, 13, 14 15 e 16 aprile 2017 – «Grandi e grottesche novità!»

Frattanto le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore rivelano un fatto che ha veramente del grottesco: Nils e Charlotte vengono perseguitati, inseguiti e aggrediti da un uomo mascherato da rinoceronte. Si tratta di un’altra macchinazione della dark lady, che costringe la compagna – ormai di nuovo segreta – di Heinemann a rassegnare le dimissioni da Presidente della Fondazione a causa dello scandalo che ne è conseguito. Mentre è oppresso da queste vicende, Nils cerca rifugio e comprensione presso Natascha, con la quale è nato un rapporto basato su un grande affiatamento e complicità. Nascerà l’amore fra i due? Infine David riesce a rintracciare William, il fratello di Adrian che tutti credevano scomparso. Questi – quasi come se fosse stato evocato dai discorsi intorno a lui da parte di tanti personaggi della soap, proprio nelle più recenti puntate – si presenta a sorpresa al Fürstenhof, lasciando spiazzati anche Clara e Adrian!