Coppa Italia, semifinale di ritorno, Roma-Lazio 3-2: la cronaca e il risultato finale. Vince la Roma, ma non basta. La Lazio va in filale di Coppa Italia per la terza volta nelle ultime cinque stagioni (2012/13, 2014/15 e 2016/17). La squadra di Spalletti fallisce ancora una volta un importante appuntamento stagionale, dopo essere uscita ai playoff di Champions League contro il Porto e agli ottavi di finale di Europa League contro il Lione. Nel derby delle curve, tornate allo stadio dopo la rimozione delle barriere, l’allenatore toscano stupisce tutti e sceglie il 4-2-3-1, relegando Fazio in panchina e puntando su El Shaarawy nel ruolo di terzo trequartista, assieme a Salah e Nainggolan. Linea difensiva composta da Emerson, Juan Jesus, Manolas e Rudiger. Simone Inzaghi conferma invece il 3-5-2, con Lukaku a sinistra e Basta a destra. Panchina per Keita.

Lulic schierato mezz’ala sinistra e Bastos preferito ad Hoedt. Parte forte la Roma, che al 3′ sfiora il vantaggio con una zampata di Dzeko, ma la palla accarezza il palo va sul fondo. La Lazio si difende ordinata e cerca di colpire in contropiede, per chiudere subito la qualificazione. Il gol biancoceleste arriva al 37′: cross di Felipe Anderson, occasione per Immobile che impegna Alisson e, sulla respinta, tap-in vincente di Milinkovic. Esplode la gioia della panchina biancoceleste,che va a festeggiare la rete del vantaggio proprio sotto gli occhi di Totti e De Rossi. La Roma accusa il colpo e sono subito scintille tra Paredes e Immobile, a causa di un brutto fallo dell’argentino sul connazionale della Lazio.

Al 42′ El Shaarawy pareggia con un destro secco sfruttando l’unica disattenzione di De Vrij. Nella ripresa la Roma prova l’assalto per compiere la remuntada, ma la Lazio è letale nell’approfittarre della difesa alta giallorossa. Al 56′ Immobile raddoppia, sfruttando un clamoroso errore di Manolas che sale per mettere in fuorigioco Anderson, ma si perde l’uomo alle sue spalle. Inutile la doppietta di Salah che al 66′ e al 90′ prova a riaccendere le speranze romaniste. Strakosha è perfetto negli interventi e la giovane Lazio di Inzaghi vola in finale. Decisivi, come all’andata, Milinkovic e Immobile. Il destino di Spalletti sembra ormai segnato. Stasera si gioca l’altra semifinale di ritorno tra Napoli e Juventus (all’andata 3-1 per i bianconeri).