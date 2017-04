Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial del 5 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, mercoledì 5 aprile 2017: cucina. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 5 aprile 2017, con un’altra simpatica puntata per trascorrere qualche ora insieme in allegria. Caterina Balivo fa il suo ingresso sul palco di Detto Fatto con un look casual dallo stile primaverile: la bella conduttrice campana indossa una minigonna in denim ed una camicetta con raffinata stampa floreale. Il primo tutorial proposto a Detto Fatto oggi, 5 aprile 2017, è di cucina: Mirco Della Vecchia ci spiega come realizzare a casa delle splendide uova di Pasqua!

Mirco ci mostra anzitutto come realizzare un uovo semplice, al cioccolato al latte, e poi ci spiega come realizzare un uovo dal decoro maculato. Ci mostra, infine, come sostituire la sorpresa all’interno dell’uovo di Pasqua: spesso la sopresa non è gradita, e Mirco ci fa vedere, con un semplice trucchetto, come sostituire la sopresa senza danneggiare l’uovo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 5 aprile 2017: moda.

Tre amiche si sono rivolte a Detto Fatto: saranno le damigelle ad un matrimonio americano ed Olivia Ghezzi dà loro suggerimenti per un look davvero strepitoso.