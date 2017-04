Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 5 aprile 2017: le emozioni della puntata del 4 aprile. Si è conclusa ieri la penultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, l’ultima in diretta dall’Honduras, con tante sorprese. Ad essere eliminato tra Raz e Giulio è il regista, che accetta di tornare sull’Isola dei Primitivi. Giulio incontra Eva e Moreno, ma subito viene comunicata una sopresa: stasera si deciderà chi, tra Giulio, Eva e Moreno, approderà alla finale. Il televoto viene aperto: il primo ad essere eliminato è Moreno, mentre tra Giulio ed Eva è la Grimaldi a volare in finale!

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 5 aprile 2017: Malena e Simone in nomination.

Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è tempo di nomination: Simone nomina Malena. Eva, Nancy e Malena nominano Simone. Raz nomina Nancy: in nomination, dunque, finiscono Simone e Malena. Nei prossimi daytime vedremo come i naufraghi trascorreranno gli ultimi giorni sull’Isola: la loro avventura sta giungendo rapidamente verso il termine, e tra i naufraghi inizia a nascere la nostalgia per quest’esperienza che a breve sarà solo un bel ricordo.