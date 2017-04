Pensioni anticipate, Ape. Le ultime novità sull’Ape, misura per le pensioni anticipate contenuta nella Legge di bilancio 2017, vengono dal deputato del Pd, Patrizia Maestri. Maestri in un post ufficiale, a proposito dell’Ape, ha affermato:” Nei prossimi giorni il Governo dovrà emanare i decreti attuativi che consentiranno, con decorrenza 1° maggio, il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi o 63 anni di età (e 36 di contributi) per i lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose (la legge di bilancio identifica 11 tipologie di attività). Tra questi i lavoratori e le lavoratrici che, al momento della pensione svolgono da almeno 6 anni in via continuativa professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni o assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza. Il Ministro Poletti ha assicurato che il decreto sarà approvato a giorni.

Pensioni e sistema di calcolo contributivo. L’opinione di Landini (Fiom).

Il segretario generale della Fiom nel corso di un’assemblea nello stabilimento Leonardo Finmeccanica di Grottaglie ha affermato che per creare lavoro per i giovani bisogna abbassare l’età pensionabile. Landini ha sottolineato che l’Italia ha l’età pensionabile più alta d’Europa. Per il leader della Fiom il sistema di calcolo della pensione completamente contributivo non è concepibile. “Questa idea di un sistema puramente contributivo è una cavolata, perché alla fine della carriera ti ritrovi con una pensione pubblica che non ti permette di vivere e questo è inaccettabile”, ha affermato.

Pensioni anticipate, chiesta la proroga di Opzione donna.

Il consigliere della Regione Emilia Romagna, Yuri Torri (Si), ha abbracciato la causa del Comitato Opzione donna proroga al 2018. Nel corso di un’interrogazione a risposta scritta presentata alla Giunta regionale ha affermato:”L’istanza presentata dal “Comitato Opzione Donna Proroga 2018” si fonda su una ragione molto seria: l’innalzamento senza gradualità dell’età pensionabile delle donne disposta per il pubblico impiego nel 2009 e per il settore privato e autonomo dal “Salva Italia” a fine 2011, e la storica mancanza di qualsiasi riconoscimento della differenza di genere per l’accesso alla pensione (fra l’altro, non riconoscimento del lavoro di cura di figli e anziani, funzione di caregiver non riconosciuta, discontinuità lavorative legate alla maternità) hanno generato un grave disagio in gran parte delle lavoratrici, sia dipendenti che” autonome.,

Torri ha sottolineato che la Ragioneria generale dello Stato e l’Inps, sulla base del fatto che il diritto è “cristallizzato” e quindi le donne potrebbero utilizzare l’opzione anche oltre il termine in cui maturano il diritto, hanno preteso di “congelare” lo stanziamento della legge di stabilità per il 2016 e che fossero stanziate ulteriori risorse. Dopo aver osservato, inoltre che il perdurare della crisi economica e finanziaria, che si sta protraendo nel nostro Paese ed in particolare nel mondo del lavoro fa si che molte lavoratrici rimaste senza lavoro e che non rientrano nei requisiti dell’Opzione Donna facciano fatica a trovare una nuova collocazione, ha concluso chiedendo se la Giunta “non ritenga opportuno assumere iniziative presso il Governo centrale affinché le previsioni previdenziali previste dalla normativa sopra citata vengano prorogate almeno fino al 31 dicembre 2018.