Tagli di capelli primavera/estate 2017: il nuovo look di Kasia Smutniak ha fatto centro

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look di Kasia Smutniak. Kasia Smutniak per la primavera/estate 2017 ha rivoluzionato il suo look con un nuovo taglio di capelli. Un lob scalato con frangia scalata lasciato mosso di proposito. Che lei porta davvero con grande stile e charme. “Trattasi di uno splendido ob-swag!”, spiega Salvo Filetti hairstylist di Compagnia della Bellezza, “lunghezza da lob alle spalle, scalatura shag selvaggia anni 70-80, e interpretazione swing, “oscillante”, morbida e gentile”. Una scelta di taglio di capelli audace ma che sembra avere un filo diretto con il suo temperamento a tratti mascolino a tratti tremendamente sensuale.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il taglio di capelli che ha conquistato tutti.

Con il nuovo taglio di capelli, oggi è ancor più facile associare Kasia Smutniak alla bellezza di Keira Knightley. Che ai tagli scalati e alle frange scomposte ci ha abituato da un pezzo. Una cosa è certa, con questo taglio di capelli Kasia Smutniak ha fatto centro e ha conquistato tutti.