Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 6 aprile 2017: l’intervista a Walter Verini a Radio Radicale. Prosegue l’organizzazione per la marcia per l’amnistia e l’indulto indetta per il giorno di Pasqua, e sono in continuo aumento le adesioni da parte di semplici civili, esponenti del mondo relogioso, dello spettacolo e politico. Il deputato PD, capogruppo della Commissione Giustizia della Camera Walter Verini parteciperà alla marcia di Pasqua e ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale. Verini sottolinea come quello delle carceri sia un argomento poco discusso e poco approfondito. A tenere un faro acceso sull’argomento sono i Radicali, Papa Francesco, e anche Napolitano e Mattarella sono sensibili all’argomento. Il Ministro della Giustizia Orlando, inoltre, ha lavorato ad alcune norme che consentono di intraprendere un cammino verso una giusta direzione. Il giorno di Pasqua Verini sarà con i Radicali davanti al Regina Coeli per chiedere che la situazione nelle carceri migliorino: è giusto battersi, sostiene il deputato, per delle carceri più umane e si chiede che le pene siano davvero finalizzate al recupero e al reinserimento.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 6 aprile 2017: la precaria situazione nei reparti detentivi ospedalieri in Campania.

Il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha effettuato una visita in Campania e ha osservato i reparti detentivi ospedalieri del Cardarelli e del Cotugno di Napoli e del San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona di Salerno. Il quadro che è emerso è sconcertante: i detenuti sono bloccati nelle stanze, non possono usifruire delle ore d’aria, non viene data loro la possibilità di fare telefonate. All’ospedale Cardarelli è prevista una sala per i colloqui con i parenti, ma la porta è troppo stretta e se un detenuto è costretto a stare in carrozzella non può oltrepassare la porta.