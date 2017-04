Ballando con le stelle 2017, le news, le anticipazioni ed il ballerino per una notte della puntata di sabato 8 aprile 2017

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni di sabato 8 aprile 2017. Sabato si avvicina, e assisteremo ad una nuova puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. Durante la scorsa puntata abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Giuliana De Sio è finita allo spareggio con Fabio Basile e Martina Stella. Non reggendo più lo stress della trasmissione ed il trattamento che le ha riservato la giuria, a suo parere non equo, l’attrice ha annunciato di volersi ritirare, ma Milly è riuscita a farle cambiare idea. Giuliana si è così esibita per la sfida di spareggio, e ha vinto al televoto. A perdere la sfida e quindi a dover lasciare Ballando con le stelle è Martina Stella, nonostante i giudizi favorevoli della giuria. Martina, però, potrebbe tornare in gara: sabato 8 aprile avverrà il ripescaggio di un concorrente.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni: Marla Maples ballerina per una notte!

Secondo le anticipazioni ufficiali della puntata di sabato 8 aprile 2017 di Ballando con le stelle, ballerina per una notte sarà l’ex moglie di Trump, Marla Maples. Ad annunciarlo è Milly Carlucci sulla sua pagina Instagram, dove ha postato una foto che la ritrae con Marla e ha commentato: “Sì, sarà proprio Marla Maples, ex Signora Trump, Ballerina per una notte della 7° puntata. Dopo anni di corteggiamento, ha finalmente accettato il mio invito!”