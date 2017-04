Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial del 6 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 6 aprile 2017: moda sposa. Caterina Balivo torna su Rai 2 con un’altra frizzante puntata di Detto Fatto. Oggi, 6 aprile 2017, la conduttrice ha fatto il suo ingresso sul palco con un look total black: Caterina ha indossato una t-shirt con stampa e di una longuette al ginocchio. Il primo tutorial proposto a Detto Fatto oggi è di Gianni Molaro, che ha incantato con un’altra rubrica dedicata alla moda sposa. Gianni deve aiutare Anna nella scelta dell’abito. Per Anna, queste sono le seconde nozze, ma con lo stesso marito: i due si sono sposati anni fa in comune, e adesso hanno deciso di sposarsi in chiesa. Gianni ha psoposto tre bellissimi abiti stile impero, e ha rimodernato l’abito della mamma di Anna.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 6 aprile 2017: cucina.

Domenico Spadafora torna a Detto Fatto con un’altra golosissima ricetta: i saltimbocca dolci alla nocciola e al pistacchio con golosa crema pasticcera e base di semifreddo.