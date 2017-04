Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 6 aprile 2017: la nuova avventura sull’Isola della Civiltà. I naufraghi trascorreranno l’ultima settimana della loro avventura all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 sull’Isola della Civiltà, che altri non è che l’ex Isola dei Primitivi. Raz è felice di ritrovare il punto in cui ha costruito la sua prima capanna, e vorrebbe godersi l’ultima settimana sull’isola da naufrago quanto più possibile solitario. Eva è felice di poter approdare in finale, ed è molto contenta di ricongiungersi a Nancy e Malena. Raz è sempre insofferente nei confronti dei compagni d’avventura, ma si ripromette di restare impassibile “come Buddha”.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 6 aprile 2017: tensioni tra Simone, e le amiche Nancy e Malena.

Nancy, intanto, cerca un chiarimento con Simone e prova a spiegargli il perché della nomination. La cantante napoletana non sapeva che Eva sarebbe tornata in gioco, ma Simone è molto sfuggente e non ha voglia di ascoltare le scuse di Nancy. Il modello non ha parole positive nemmeno per Malena, e spiega che non ha per l’attrice nessun sentimento particolare: momenti di confidenza ci sono stati con tutte le donne dell’Isola. Nancy parla con l’amica Malena e le spiega l’atteggiamento di Simone. L’attrice pugliese appare molto ferita.