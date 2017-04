Isola dei famosi 2017, le ultimissime news. Vladimir Luxuria ha attaccato duramente Simone Susinna durante l’ultimo serale dell’Isola dei Famosi. L’opinionista ha dichiarato di sentirsi ‘molto più uomo’ del modello, sottolineando come lui si sia comportato male nei confronti di Malena, nominata per ‘strategia’.”Prima della strategia esiste la dignità di un uomo. Mi sento molto più uomo di te, Simone. Prima ci hai dormito e mangiato insieme… Gliel’hai fatta credere. La contro-nomination di lei sarebbe più comprensibile”, ha tuonato Luxuria.

Isola dei famosi 2017, la verità del rapporto tra Malena e Simone.

Malena aveva dichiarato tra lei e Simone c’è solo una bella amicizia e niente di più. “Nessuna storia d’amore, ci sono state solo effusioni. E’ l’unico uomo con cui io abbia dormito accanto per un mese intero in tutta la sua vita”, ha raccontato l’attrice a luci rosse. “E’ l’unico uomo dell’Isola che non aveva mai visto il video e che ha voluto conoscere me, prima della mia professione. Ci siamo ripromessi che lui verrà a trovarmi in Puglia, in cui gli cucinerò i nostri piatti tipici, e io andrò a Milano. Dice che non ha mai incontrato una donna vera come me”, ha poi aggiunto. A Luxuria non è andato a genio questo dietrofront.