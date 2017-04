La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 6 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 6 Aprile 2017. Torna oggi l’appuntamento con La prova del cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50. Come in ogni appuntamento verranno proposte tante uniche e golose e tanti ospiti prepareranno dei piatti davvero unici, facili e gustosi. Alla conduzione ci sarà la spumeggiante Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 6 Aprile 2017 ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo visto la preparazione della ricetta pomodori e pasta sfoglia. Una ricetta sprint de La prova del cuoco che utilizza ancora una volta la pasta sfoglia già pronta, è infatti questo uno degli ingredienti che piace a molti. Se abbiamo la nostra ricetta della pasta sfoglia la prepariamo noi altrimenti è perfetto il rotolo che acquistiamo già pronto. Pomodori, pasta sfoglia e pochissimo altri ingredienti e in pochi minuti sarà pronto un antipasto, snack salato o anche aperitivo.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 5 Aprile 2017.

Inizia la sfida dei cuochi e a scegliere il paniere è stata la squadra verde. il menù del pomodoro prevedeva delle sfogliatine al prosciutto e asiago e delle costatelle in crosta con peperoni in acro-dolce. il menù del peperone prevedeva delle orecchiette con pomodori e mortadella e con julienne di tacchino e alici in carpione con insalata di scarola e pomodori. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra rossa. Chi vincerà la sfida di oggi?