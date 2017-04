Pensioni, incontro Governo-sindacati, seconda fase. Si terrà oggi, 6 aprile 2017 una nuova riunione tra il Governo rappresentato dal Ministro del lavoro, Giuliano Poletti e dal consigliere economico di Palazzo Chigi, Marco Leonardi con le parti sociali. I segretari generali di Cgil, Cisl e uil sono stati convocati presso la sede del Ministero del lavoro Cgil, Cisl e Uil ed il Governo alle 17,30 per discutere nuovamente di pensioni.

Con questo incontro inizia ufficialmente la seconda fase di confronto prevista dal verbale d’intesa stilato lo scorso 28 settembre. Poletti, al termine dell’ultimo vertice con i sindacati, ha indicato quali aspetti relativi alle pensioni saranno presi in esame.” “Concentreremo la nostra attenzione riguardano le pensioni dei giovani, che vanno affrontate in modo da considerare la ritardata entrata nel mondo del lavoro e le carriere discontinue che presentano e quello della previdenza complementare, su cui dobbiamo intervenire riflettendo sugli aspetti fiscali e le modalità di accesso in un quadro di welfare allargato alla sanità integrativa”, ha chiarito.

Ma nella seconda fase di riforme del sistema previdenziale si vorranno apportare delle modifiche, discutendo con le organizzazioni sindacali, anche per quanto riguarda altri aspetti legati al mondo delle pensioni: il lavoro di cura, il rapporto tra previdenza e assistenza e la governance dell’Inps “su cui sarà necessario coinvolgere tutte le istituzioni interessate, a cominciare dal MEF”, ha chiarito Poletti. Il 13 aprile si terrà un nuovo incontro con tema la governance dell’Inps.

Pensioni anticipate, Ape, precoci.

in tema di pensioni e riforme, Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, ha commentato l’esito dell’incontro che si è svolto tra una delegazione di lavoratori precoci ed i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil. A seguito del meeting è stato stabilito che il giorno 4 maggio dalle 10 alle 14 si terrà una manifestazione presidio dei precoci a Piazza Montecitorio, davanti al Parlamento.

In post di Occhiodoro, le richieste alla base del presidio:”Le parole d’ordine in questa manifestazione saranno le nostre:

41 anni per tutti per la pensione, flessibilità in uscita slegata da prestiti o mutui, abolizione per i precoci del’aspettativa di vita (al pari degli usuranti) e per tutti un intervallo di rilevazione di almeno 5 anni, revisione del metodo contributivo, separazione della previdenza dall’assistenza.

Inoltre abbiamo convenuto che questa manifestazione deve servire anche a fare pressione sul Governo affinché le ulteriori strette che lo stesso ha messo per la fuoriuscita dal lavoro vengano superate con norme da inserire in un decreto che modifichi in maniera sostanziale i paletti e mi riferisco in particolare alla suddivisione che è stata fatta sui disoccupati che il governo vuole di serie A e di serie B nonché alle discriminanti ( ad esempio l’età) che il governo vuole inserire per permettere l’uscita dal posto di lavoro.

La Cgil e la Uil hanno già dato la loro adesione: la CIsl, causa il suo congresso, non ha ancora risposto, ma non disperiamo che anche essa possa far parte della manifestazione. Ancora ieri i decreti attuativi non erano pronti. Intanto domani è confermato l’incontro alle 17,30 tra governo e sindacati sotto il Ministero del Lavoro per i decreti attuativi(?) e dare inizio alla fase 2 ( e come al solito noi ci saremo)”.