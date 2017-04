Tagli di capelli primavera estate 2017. I tagli di capelli più gettonati dalle donne per la primavera estate 2017 sono quelli medi e quelli corti. I primi consentono di cambiare look ma senza dare un tagli drastico. Il taglio di capelli medio del momento è sicuramente il long bob, in versione spettinato e messy per le più giovani e liscio e paro per quelle che preferiscono uno stile classico. I blunt cut è perfetto per le amanti dei capelli pari ed è perfetto da portare liscio, oppure se mossa per un effetto di maggior volume.

Tagli di capelli medi primavera estae 2017, l’ob shag ed il caschetto.

In questa primavera estate 2017 i tagli medi sono veramente di grandissima tendenza. Ob swag è il taglio di capelli medi sicuramente più popolare di questa primavera estate 2017 e la sua particolarità è il fatto di essere estremamente sfilato nella parte inferiore per rimanere più pieno in quella superiore, portato anche con una magnifica frangia o un ciuffo sbarazzino. Tra i tagli di capelli medi primavera/ estate 2017 la fa da padrone anche il caschetto pari, liscio, ordinato, pulito: un caschetto lungo alle spalle è un taglio di capelli semplice ma di grande glamour. Questo taglio di capelli è adatto ai visi dai lineamenti delicati.

Tagli di capelli corti primavera estate 2017.

I tagli corti della primavera estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, da quelli classici alle versioni più eccentriche. Per tutte coloro che non temono rasature e ciuffi spettinati i gender cut sono davvero l’ideale, anche se danno l’effetto più maschile. I pixie classici, più corti sulla nuca e più lunghi sul davanti, sono invece più femminili e si sposano con visi dolci e delicati. Il loro punto di forza è sicuramente l’estrema praticità e la facilità nell’essere acconciati.