Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi giovedì 6 aprile 2017 – «Trono Classico fresco di registrazione!» Care amiche e amici – appassionati, come noi, alle anticipazioni alle news e al gossip su Uomini e Donne – appassionanti news arrivano da Uomini e Donne di Maria De Filippi, il dating show che quotidianamente viene seguito da milioni di telespettatori, con un eccellente share! Le anticipazioni dal sito di U&D della De Filippi annunciano che proprio ieri c’è stata la registrazione delle nuove puntate, che presto, certamente prima di Pasqua, vedremo in onda come sempre alle 14:45 su Canale 5!

«Trono Classico: …e vai col bacio!» Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi giovedì 6 aprile 2017

Nel Trono Classico abbiamo visto prevalere ancora un clima di rivalità sia tra Luca e Marco che tra Rosa e Desirée, con il corteggiatore Mattia che ha sciolto il riserbo dichiarandosi per la brasiliana, che è andata anche in tandem con Mariano, e non solo… mentre la Perrotta è andata a casa di Alex. C’è stato poi il colpo di scena messo in atto da Luca che ha invitato due new entry, suscitando la reazione polemica di Giulia e Soleil. Nel frattempo le anticipazioni e news di Uomini e Donne, relative alla registrazione delle nuovissime puntate, rivelano che Cecilia sta coinvolgendo Luca, che Mariano conquista posizioni con la Popper, mentre la new entry Pietro è molto apprezzato da Rosa… e tutte queste situazioni sono condite da innumerevoli baci: segno che qualche scelta è imminente?

«Trono Over: Gemma e le altre sono tutte in fiore!» Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi giovedì 6 aprile 2017

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne annunciano che una registrazione di nuove puntate c’è stata anche per il Trono Over, dove stavamo assistendo al crescere – complice forse la primavera? – a un rapporto tra Graziella e Manfredo, che però nelle puntate a venire sarà messo in discussione da una serie di incomprensioni… In discussione anche Sossio, che finirà nell’occhio del ciclone. Frattanto, fra una parodia e l’altra di Tina e Gianni, Gemma è in gran forma e non demorde. Ora è all’attacco di Marco, che sembra non opporsi alla propositività della Galgani che – lo ripetiamo – con la bella stagione sta crescendo in intraprendenza e audacia. Ma si sa, in primavera le gemme fioriscono…