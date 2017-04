Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un colpo di scena al trono classico. Nuovi colpi di scena a Uomini e donne. Nel corso della registrazione del trono classico di qualche giorno fa c’è stato l’ennesimo gesto inaspettato da parte del tronista Luca Onestini. In molti aspettavano il momento della scelta, credendolo ormai vicino ma Luca, a quanto pare, sostiene di essere in crisi e di non avere ancora le idee chiare. Nel dettaglio nell’ultima registrazione di Uomini e Donne abbiamo visto che Luca non ha perso tempo con la sua nuova corteggiatrice Cecilia, che fin dal primo ingresso in studio sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Ecco allora che durante la loro prima esterna c’è stato già un super-bacio appassionante che ha mandato su tutte furie le altre due corteggiatrici presenti in studio ossia Giulia e Soleil.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: trono in bilico per Luca Onestini?

Tra lo sgomenti delle sue corteggiatrici, Luca, negli Studi di Uomini e Donne, ha ammesso di essersi meravigliato lui stesso di questo bacio dato al primo incontro a Cecilia ma ha aggiunto che se fosse stato in discoteca, tra le tre ragazze presenti in studio per lui, Cecilia sarebbe stata quella alla quale si sarebbe avvicinato per conoscerla. Quali saranno gli sviluppi? Il trono di Luca potrebbe trovarsi anche in bilico in quanto Giulia e Soleil potrebbero decidere di abbandonare tutto e andare via, infastidite dal comportamento poco ‘educato’ del tronista.