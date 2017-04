Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 7 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 7 aprile 2017: Verini parla della marcia di Pasqua. Manca poco alla marcia di Pasqua organizzata dai Radicali per l’amnistia e l’indulto, che vedrà marciare centinaia di persone da Rebibbia fino a Piazza San Pietro. La situazione nelle carceri italiane necessita di urgenti miglioramenti e a ribadirlo è anche Walter Verini, che è stato intervistato da Radio Radicale. Verini ha spiegato che parteciperà alla marcia di Pasqua per diversi motivi. Tra questi, appare fondamentale parlare di recupero dei carcerati, di speranza per chi ha sbagliato e si trova a dover scontare una pena. Nel nostro Paese, invece, “tira una brutta aria alimentata da certi organi di informazione che stanno speculando sulla paura”. Nonostante gli omicidi e le rapine siano in diminuzione, si sta discutendo molto sul tema della legittima difesa e partono campagne che Verini definisce poco responsabili per farsi giustizia da soli, sull’incentivazione ad acquistare armi, sull’avere il porto d’armi. “L’idea che so possa sparare sempre e comunque”, spiega Verini”, penso sia molto pericolosa.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 7 aprile 2017: la questione delle donne detenute.

Nelle carceri italiane il numero di donne detenute appare nettamente inferiore rispetto a quello degli uomini, ma le condizioni di detenzione sono peggiori. Dati allarmanti emergono dal dossier del Servizio Studi del Senato dal titolo “Emergenza carceri. Tra sovraffollamento cronico, condanne Ue e legislazione svuota-penitenziari”, riportati da Il Dubbio. Le sezioni penitenziarie femminili hanno meno locali comuni, meno strutture e offrono meno opportunità rispetto a quelle concesse agli uomini detenut: alle donne, infatti, viene concesso solamente di impegnarsi in lavori sartoriali o culinari, mentre agli uomini viene fatto accesso anche ad attività di informatica e di tipografia. Si deve tener ben presente, inoltre, la questione delle detenute con figli piccoli: ci sono ad oggi circa 40 bambini piccoli che vivono nelle carceri insieme alle loro mamme.