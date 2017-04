Isola dei Famosi 2017, il daytime al 7 aprile 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 7 aprile 2017: il risentimento di Simone. L’ultima settimana dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 non è iniziata nel migliore dei modi. Simone è molto risentito della nomination ricevuta da Nancy e da Malena, ha rifiutato di ascoltare la giustificazione della cantante napoletana e ha dichiarato di non provare nessun sentimento particolare per Malena. Eva cerca di far distrarre le amiche, e le invita a fare il bagno di notte. Il momento piacevole e distensivo dura poco perché, appena uscite dall’acqua, Nancy e Malena tornano a parlare di Simone.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 7 aprile 2017: Nancy e Malena fanno la spesa.

Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 giunge un comunicato: Nancy e Malena potranno fare la spesa sull’isola dei pescatori, ma dovranno tornare sulla barca entro 10 minuti. Le due amiche si forniscono di uova, pesce, riso, fagioli, platano e pan di cocco.