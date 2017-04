La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 7 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 7 Aprile 2017. Oggi 7 Aprile 2017 torna l’appuntamento con La prova del cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50. Come in ogni appuntamento verranno proposte tante uniche e golose e tanti ospiti prepareranno dei piatti davvero unici, facili e gustosi da preparare sui fornelli di casa. Alla conduzione ci sarà la spumeggiante Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 7 Aprile 2017 ricordiamo che nella giornata di ieri.

La prova del cuoco: la ricetta di Anna Moroni di ieri 6 Aprile 2017.

Nella puntata de La prova del Cuoco di oggi abbiamo visto Anna Moroni che ci ha presentato un plumcake salato con asparagi. Gli asparagi vengono precedentemente lessati. In una scodella mescolare farina, uova, late, lievito, olio, caprini a pezzetti e formaggio grattugiato, sale e pepe. Questo composto va poi messo nella teglia dove è stata precedentemente adagiata la pasta brisè cotta in forno e gli asparagi lessati vengono adagiati sopra, di nuovo composto, e di nuovo asparagi. Sopra formaggio e in forno pronta per essere portata per un pic-nic all’aperto.