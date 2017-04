Riforma delle pensioni, le ultime novità. Continua ad essere in una fase di limbo l’anticipo pensionistico, l’Ape, che dovrebbe entrare in vigore il 1° maggio 2017. I decreti che servono per dare attuazione alla misura per le pensioni anticipate inclusa nella legge di bilancio 2017 si fanno ancora attendere. I sindacati cominciano a mordere il freno. “Bisogna sbrigarsi per far partire l’Ape social dal primo maggio e, perciò, occorre superare i ritardi sui decreti attuativi”, ha affermato il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, a margine della conferenza di organizzazione della Uil Sicilia a Messina.

“Il Ministro Poletti ha assicurato che il decreto sarà approvato a giorni”, ha affermato il deputato del Pd, Patrizia Maestri, in un recente post.”Nei prossimi giorni il Governo dovrà emanare i decreti attuativi che consentiranno, con decorrenza 1 maggio, il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi o 63 anni di età (e 36 di contributi) per i lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose (la legge di bilancio identifica 11 tipologie di attività)”, ha chiarito.

“Tra questi i lavoratori e le lavoratrici che, al momento della pensione svolgono da almeno 6 anni in via continuativa professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni o assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza”, ha aggiunto soffermandosi, in particolare sul settore sanitario del quale si occupa da tempo.

Pensioni anticipate, Ape. Le rassicurazioni di Poletti e le novità dopo l’incontro con i sindacati.

Al termine dell’incontro tenutosi ieri con i sindacati, il Ministro Poletti ha ribadito ancora una volta che l’Ape entrerà in vigore il 1° maggio. Cgil, Cisl e Uil, come riportato da Agi, hanno manifestato perplessità e preoccupazione. “Il Ministro ha assicurato che la prossima settimana, probabilmente all’interno di un decreto legge, vi sarà una norma per i lavori gravosi: per accedere all’Ape sociale i lavoratori dovranno avere una continuità lavorativa di sei anni, come previsto, spalmata però su sette anni”, hanno affermato.

La correzione apportata è giudicata dalle parti sociali come un un “risultato parziale”, in quanto non garantisce l’accesso ai lavoratori edili che hanno una forte discontinuità lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori disoccupati dopo contratti a termine, non sembra profilarsi alcuna soluzione, almeno per il momento.

Pensioni, quattordicesima mensilità. Il punto dello Spi-Cgil

In tema di riforma delle pensioni e delle misure incluse nella legge di bilancio 2017, lo Spi-Cgil ricorda che a luglio sarà erogata la quattordicesima mensilità. “Per chi già la prendeva ci sarà una maggiorazione del 30%. Chi invece ha un reddito mensile fino a 1.000 euro la riceverà per la prima volta”. Lo Spi-Cgil precisa che

la “somma aggiuntiva”, detta “quattordicesima”, è una prestazione, d’importo netto, corrisposta in unica soluzione, in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64esimo anno di età. Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso. L’onere finanziario è a carico dello Stato.

Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale. L’importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito. Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.

La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.