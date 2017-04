Roberta Capua è la vincitrice di Celebrity Masterchef 2017!

Celebrity Masterchef 2017, Roberta Capua è la vincitrice. È Roberta Capua il primo Celebrity Masterchef d’Italia: con il suo menu a base di pesce “Gita al mare” ha battuto l’altro semifinalista, Nesli, che ha preparato invece un menu concettuale dal titolo “Tra cielo e terra”.Sebbene entrambi abbiano preparato dei piatti degni di un ristorante stellato, alla fine i tre giudici, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, hanno premiato lo stile pulito e raffinato della Capua che si è aggiudicata il titolo e 100.000 euro in gettoni d’oro da donare in beneficenza. La prima edizione di “Celebrity MasterChef Italia” – prodotto da Endemol Shine Italia per Sky Uno – si chiude con ottimi ascolti: ogni giovedì il programma ha appassionato 1 milione 50 mila spettatori medi, che nei sette giorni – grazie alle modalità di visione differita – sono arrivati fino a una media di 1 milione 900 mila spettatori.

Celebrity Masterchef, la puntata finale di ieri.

Per quanto riguarda la puntata di ieri sera, sono stati 958 mila gli spettatori medi che hanno seguito la finale, con una share su Sky Uno del 3,8% e un picco del 5,5% alle 23.33 al momento della proclamazione della vincitrice. Ottimi numeri anche sui social network, dove ieri sera Celebrity MasterChef è stato il programma più commentato della serata. Per la finale, le interazioni sono state 21.600 e gli utenti unici che hanno commentato sono stati 11.500 (Fonte Nielsen Social). L’hasthag #CelebrityMasterchefIt ha ottenuto 5.182 citazioni ed è entrato nei trending topic su Twitter durante tutte le 4 serate.

Nell’intera stagione, sui social il programma ha ottenuto 124.568 citazioni con una media di autori unici pari a 2.974. L’account twitter di Masterchef ieri sera ha ottenuto 1.796 citazioni mentre quello di Nesli ha ottenuto 3.005 citazioni risultando l’accont della Celebrity in gara più utilizzato (Fonte Nielsen Social).

Buoni risultati anche per il sito web ufficiale celebritymasterchef.sky.it, che nel corso dell’intera edizione ha registrato più di 1,5 milioni di pagine viste e oltre 200 mila videoviews.

LA VINCITRICE. Roberta Capua, napoletana, eletta Miss Italia 1986 e classificatasi seconda al concorso internazionale Miss Universo 1987, ha iniziato la sua carriera come modella e indossatrice. Dagli anni novanta ha intrapreso la carriera televisiva debuttando prima in piccoli ruoli poi raggiungendo la notorietà sia in Rai che in Mediaset. È molto appassionata di cucina anche se non ha imparato da nessuno in particolare in famiglia: ha cominciato un po’ per necessità e poi, da autodidatta, la sua passione è aumentata tanto da frequentare anche corsi di cucina. Le piace sperimentare nuove ricette ed è una grande amante delle presentazioni ricercate e dell’impiattamento. Non ama fare i dolci, anche se ne è golosa.

IL PREMIO. Roberta si aggiudica il premio di 100.000 euro in gettoni d’oro da donare in beneficenza. L’ente scelto dalla vincitrice è Save the Children, di cui la Capua è testimonial da molto tempo.