Tagli capelli corti, pixie, medi, lunghi, sfilzati, ciuffi: le tendenze per la primavera estate 2017

Tagli capelli medi primavera estate 2017, eleganza e femminilità. I tagli di capelli medi sono amatissimi dalle donne, per la loro estrema praticità abbinata alla femminilità ed eleganze che regalano all’immagine. Un taglio medio è infatti estremamente facile da gestire ed è adatto a tutte le donne. I tagli di capelli medi di questo 2017 si sposano con i gusti di tutte le donne, dalle amanti di un look più classico a quelle che invece preferiscono un look sbarazzino e vivace. Il taglio medio del momento è sicuramente il bob, più lungo nella versione long bob, nella versione mossa ossia wob, nella versione del caschetto cortissimo.

Tagli capelli corti primavera estate 2017 e ciuffi, stile e praticità.

Molto amati dalle donne anche i tagli corti per la primavera estate, che non hanno paura di osare e di vedersi diverse. Tagliare i capelli potrebbe essere la scelta giusta per accogliere la prossima estate, anche in vista del caldo. I tagli corti della primavera estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, amatissimi dalla celebrities di Hollywood, come Michelle Williams, che ormai ne ha fatto un must del proprio look. I tagli di capelli cortissimi o corti vengono accompagnati dal ciuffo laterale, per conferire movimento ai tagli di capelli. Non per niente viene accoppiato spessissimo ai tagli corti minimal e pari, sui quali aggiunge un pò di movimento grazie alla irregolarità.

Tagli capelli lunghi primavera estate 2017 e ciuffi, femminilità e leggerezza.

Tra i tagli di capelli più amati della primavera/estate 2017 ci anche sono i capelli lunghi. Insieme ad haircut simmetrici e alla pari, spopolano anche le scalature, che alleggeriscono o danno volume a chiome troppo uniformi, a lunghezze piatte. I modi e gli styling su cui sbizzarrirsi sono davvero molteplici: lisci, mossi, con scalature importanti o leggermente sfilati, con frangia o con un ciuffo laterale. Tante donne non vogliono rinunciare ai tagli di capelli lunghi, sicuramente molto eleganti e che si prestano a creare raffinate pettinature.